Les Drakkars laissent filer la victoire

Ils avaient pourtant fait le plus dur en prenant deux buts d'avance à l'issue du deuxième tiers-temps (3-5).

“ Vu la physionomie du match, on peut avoir des regrets, encore plus que les autres fois, estime le défenseur Alexis Gomane. Nous avons fait le jeu mais nous avons laissé nos adversaires revenir. ”



L'heure de prendre des points

Pendant quarante très bonnes minutes, le HCC a fait la course en tête grâce à un doublé de Jeremiah Cunningham ainsi que des réalisations d'Antti Urpo, de Tommy Lafontaine et de Julien Lebey. Mais la mécanique bien huilée s'enraya subitement. Morzine prit l'avantage à deux minutes trente du buzzer.

Dernier du classement avec quatre défaites, Caen devra réagir contre Rouen mercredi 13 octobre (20 h), puis contre Villard samedi 16 octobre (20 h à Caen).



