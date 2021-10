"La fac de Caen se porte plutôt bien", selon son président Pierre Sineux

"Nous constatons un renforcement de l'attractivité de l'université de Caen", s'est réjoui son président Pierre Sineux, lors de sa conférence de presse de rentrée. A l'appui de ces dires, des chiffres à l'évolution positive : s'il est trop tôt pour connaître le nombre total de l'année universitaire qui débute, 20 400 étudiants sont d'ores et déjà inscrits dans les effectifs. Cette année devrait donc de nouveau dépasser, et pour la deuxième année consécutive, les 25 000 étudiants.

Parmi les nouveautés, l'ouverture du Pôle de formation santé – dont la deuxième partie devrait être livrée au printemps 2015 –, et la création du département "Mécatronique et système nomades" à l'ESIX Normandie. Le droit, STAPS et la psychologie sont toujours les formations les plus prisées. A ce jour, on compte près de 5 000 nouveaux bacheliers à la fac de Caen pour cette année.

Impossible de lire le son.

Au programme cette année, l'extension de la Maison de la recherche en sciences humaines, qui devrait ouvrir fin 2015. Elle doit notamment héberger une grande "salle immersive" capable de projeter des images en 3D.

Par ailleurs, le décret de création de la Communauté d'université Normandie université, qui regroupe les universités de Caen, Rouen, Le Havre ainsi que les deux écoles d'ingénieur EnsiCaen et InsaRouen est en cours de rédaction. Cet outil de coopération travaille déjà à répondre à un appel à projets qui doit les aider à définir les thématiques que ses membres souhaitent développer.