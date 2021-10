Un petit tour dans le quartier du Vaugueux à Caen avec le restaurant l’Embroche

Agglomérats de Letellier aux murs, bel alignement de presse-purée sur une étagère, nappes blanches et banquette rouge, le cadre est un subtil mélange de rétro et de moderne. La carte, elle, revisite les classiques dans des assiettes copieuses. Tant mieux, on aime ça, la générosité ! Le blinis à l’andouille est un grand moment de bonheur, suivi d’un autre sous la forme d’un pavé de saumon façon crumble où le chorizo et les tomates confites s’épousent parfaitement. Le problème c’est le dessert, qui vous place devant un choix cornélien : tiramisu rhum et banane, tarte fine aux pommes ou crumble ? On prendra les 3 ! Non je rigole, le premier seulement. Mais la prochaine fois...

Un accueil sans reproche

Côté vins rien à dire, les coups de cœur de L’Embroche ne déçoivent pas. Et côté accueil que du bonheur, nos voisins de table, des touristes en goguette, se sont même vu proposer une petite portion de tripes gratuite pour goûter, tandis que le patron aménageait pour leur bout’chou un petit coin douillet. Craquant...

Pratique : 17, rue Porte-au-Berger 14000 Caen. Tél : 02 31 93 71 31

Ouvert du mardi au samedi le soir ; du mardi au vendredi le midi. Formule du midi : 18,95 € (entrée, plat ou plat, dessert et un verre de vin). Terrasse.

Cette "bonne table" est proposée par le guide "le petit futé"