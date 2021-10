GDE se désiste d'une action envers le propriétaire d'un camion sur le blocus à Nonant le Pin

GDE s'est désisté ce mercredi après-midi 24 septembre devant le tribunal d'Argentan d'une action sous astreinte envers le propriétaire d'un camion qui faisait le blocus du site d'enfouissement de déchets industriels et automobiles de Nonant le Pin, puisque ce camion n'est plus là et a été remplacé depuis plusieurs semaines par un mobil-home.

La question sous-jacente de savoir qui est ou pas le propriétaire de l'endroit où est installé ce blocus n'a pas été approfondie, et on ne sait toujours pas à qui appartient l'endroit où sont installés les anti GDE ... depuis aujourd'hui 11 mois!