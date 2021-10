La recette de la semaine : papillotes de bananes au sirop d'érable

Papillotes de bananes au sirop d’érable

Pour 4 personnes

Préparation : 10 mn

Cuisson : 15 mn

Ingrédients

6 bananes mûres

Le jus de 1/2 citron

16 noisettes entières

12 cuillères à soupe de sirop d’érable

4 cuillères à café de rhum



Préchauffez le four à 200°C (th. 6-7). Coupez les bananes en rondelles. Arrosez de jus de citron. Dans un mortier, concassez grossièrement les noisettes. Coupez quatre grands carrés de papier sulfurisé.

Pour chaque papillote, déposez l’équivalent d’une banane et demie. Versez 3 cuillères à soupe de sirop d’érable, des noisettes concassées et du rhum.

Refermez les papillotes comme des bonbons en fixant les extrémités. Mettez au four 15 mn environ. Servez chaud.

Astuces : vous pouvez remplacer le sirop d’érable par du caramel liquide tout prêt. Si vous n’avez pas de mortier, enveloppez les noisettes dans un torchon et écrasez-les à l’aide d’un rouleau à pâtisserie ou d’un petit marteau.

Pour les mordus de chocolat, troquez le sirop d’érable par du chocolat fondu et le rhum par 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée.

Vous pouvez utiliser des ramequins, fermés par un carré de papier sulfurisé.