Vous avez toujours l'intention d'acheter un iPhone 6 ?

Depuis sa sortie le nouveau terminal d'Apple connait un succès monstre (plus de 10 millions d'unités vendues). Or tout bon geek qui se respecte sait qu'il ne faut jamais acheter day one (le jour J) car les premiers produits sont souvent défectueux.

La preuve avec les iPhone 6 qui, faute d'assemblage de qualité, se tordent... une fois insérés dans la poche, photo et vidéo à l'appui.

Reste à savoir si la firme de Cupertino est prête à faire un geste pour ce genre de désagrément qui peux laisser un gout amer une fois que l'on a déboursé entre 700 et 1000 euros pour un tel appareil.