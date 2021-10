Sortir dans l'Orne : mercredi 24 septembre

Le salon Métiers d'art, métiers passion se déroule ce week-end à la Halle au blé à Alençon. Organisé par la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Alençon en partenariat avec la ville d'Alençon et La cité des Métiers de l'Orne. C'est un évènement devenu incontournable.

50 artisans d'art et 2 centres de formation travailleront devant vous. L'entrée est gratuit, retrouvez la liste des artisans qui exposeront lors du salon sur www.alencon.cci.fr



Le Cirque BORSBERG s'arrête aujourd'hui à Argentan, place du champ de foire. Il revient aussi ce week-end, de vendredi à dimanche.

Mercredi 24 septembre 15 H

Vendredi 26 septembre : 20 H

samedi 27 septembre : 18 H

Dimanche 28 août 15 H

De nombreux spectacles à voir comme une Funambule ou plutôt danseuse de corde,

Vitesse et dextérité aux diabolos, Lions de Mer, Otaries, Pingouins etc. Rendez-vous cet après-midi à 15h.



C'est l'événement foot de cette rentrée, le match Caen/PSG au stade Michel d'Ornano et c'est ce soir ! Les places se sont arrachées en 90 minutes, mais suivez le match en direct comme si vous y étiez avec notre équipe de commentateurs ! Thibault Deslandes, Sylvain Letouzé et Maxence Gorréguès vous commenteront le match en intégralité à la radio et sur tendanceouest.com Rendez-vous dès 20h45.

