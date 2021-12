TV News: Le téléfilm avec Lorie est-il un plagiat?

Lundi soir sur TF1 était diffusé le téléfilm un mari de trop avec Lorie et Alain Delon. La chaîne a réuni 30% du public sur ce téléfilm, ce qui est un succès. Le problème est que de nombreux internautes ont mis en lumière de nombreuses ressemblances avec le film "Fashion Victim" sorti en 2002 avec Reese Witherspoon et Patrick Demsey... TF1 assure de son côté que l'histoire est totalement originale.

Valérie Damidot va devenir une héroïne récurrente d'M6 avec le feuilleton "Victoire Bonnot". La chaîne vient en effet de commander 6 nouveaux épisodes à la société de production qui gère le personnage. Elle continuera en parallèle à animer l'émission d&co.

Enfin, Philippe Gildas dans une interview au magazine Snatch tacle Michel Denisot et son grand journal sur Canal+. Philippe Gildas a en effet animé Nul par ailleurs entre 1989 et 1997 sur la même chaîne. Il attaque la météo qui pour lui n'est plus une vraie météo. Le petit journal est aussi dans le collimateur avec un Yann Barthes qu'il sent bridé. Enfin, il critique le manque de spontanéité de l'émission et le manque de renouvellement. Il y aura sûrement une réponse de Michel Denisot.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: The Mentalist sur TF1 à partir de 20H50.