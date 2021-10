Canteleu : un motard gravement blessé suite à un accident

Les faits se sont déroulés vers 7h le mardi 23 septembre. Un motard, qui se dirigeait vers Montigny, ne s'est pas rabattu comme l'obligeait le marquage au sol route de Duclair à Canteleu et a percuté une Golf au niveau de l'aile avant droite. Le motard est passé par dessus le véhicule et a percuté une Audi A3 avant de terminer sa course plusieurs mètres plus loin.

Le conducteur de la moto a été blessé à la jambe et transporté au CHU de Rouen. Son pronostic vital n'est pas engagé.

La moto a été reprise en charge par la famille. Le motard n'avait pas consommé d'alcool.