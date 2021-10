Zazie remplace Garou dans la saison 4 de "The Voice"

Alors que Garou venait tout juste de publier un tweet confirmant la rumeur de son départ qui se murmurait dans les couloirs depuis un moment, TF1 publiait à peine quelques minutes plus tard le nom de sa remplaçante sur le même réseau social. La chaîne en a également profité pour officialiser la présence de Jenifer, Mika et Florent Pagny.

Le jury de "The Voice" a été l'objet de nombreuses rumeurs cet été. Alors que certains avançaient que Jenifer ne reviendrait pas, préférant s'occuper de son dernier-né, Mika déclarait de son côté qu'il n'était pas raisonnable de signer pour une nouvelle saison au vu de son emploi du temps d'artiste. Quant à Florent Pagny, l'équipe de "Touche pas à mon poste" affirmait la semaine dernière que TF1 avait contacté Patrick Bruel pour le remplacer. Une information aussitôt démentie par l'interprète de "Casser la voix" et plus tard par le principal intéressé.

Malgré les différents bruits de couloirs, le trio a décidé de signer pour une quatrième saison aux côté de Zazie dont ce n'est pas la première expérience en termes de jurée.

Les quatre coachs prendront le chemin des studios d'ici quelques semaines pour le tournage des auditions à l'aveugle.