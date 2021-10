Sortir dans le Calvados : lundi 22 septembre

Dans le cadre de la 2ème édition de la fête des normands, de samedi à lundi prochaine, l'association Fidelis Normannorum vous propose de visiter un campement normand médiéval reconstitué.

Retrouvez le camp médiéval à Lantheuil samedi et dimanche et toutes les animations de la fête des normands sur fetedesnormands.com



Ce soir et demain, au Préau, vous pourrez voir la pièce « Docteur Camiski » . Le docteur Camiski, sexologue et thérapeute, reçoit des patients dans son cabinet. Immanquablement, sa femme lui laisse à chaque séance un message sur le répondeur. Ce qui n’empêche pas le médecin de donner son analyse de la situation. Un acteur récurrent, Vincent Garanger et une voix off, Aurélie Edeline, interprètent respectivement Camiski et sa femme Sybille. À chaque épisode, de nouveaux patients. C'est à 20h30.



Ce dimanche, 8ème journées des métiers d'art à Troarn. Nombreuses démonstrations d'artisans d'art. Luthier, maître verrier, dentelles, art floral, fabrication de puzzles en bois, et bien d'autres...

