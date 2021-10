Rouen : Marc Moileu marque vos objets

“Nous utilisons la toute dernière technique ainsi qu’une machine de haute qualité d’impression”, explique Virginie Voeltzel, gérante de Marc Moileu au côté de Ronan Legendre.



Prêt en une heure



Chez Marc Moileu, tout est personnalisable. “On peut aussi bien personnaliser une coque pour smartphone, qu’un tee-shirt, un mug ou une peluche”. Et pour les cadeaux de dernière minute, les objets peuvent être prêts en une heure.

Un concept qui séduit et qui a occasionné l’embauche d’un nouveau responsable de magasin. “Les gens ont de plus en plus envie de customiser leurs affaires”, se réjouit Virginie Voeltzel.



Et d’ici le début du mois d’octobre, Marc Moileu devrait avoir son propre site internet, sur lequel 375 produits seront disponibles. “Les objets pourront ensuite être retirés en magasin sans frais supplémentaires ou pourront être envoyés dans toute la France”. Le prochain objectif des quatre salariés ? Ouvrir une seconde franchise, ailleurs...



Pratique. www.marcmoileu.fr