Nicolas Sarkozy a officialisé son retour sur la scène politique française, ce vendredi 19 septembre dans l'après-midi, sur son compte Facebook, où il a posté une longue lettre expliquant son choix : « J'ai pris le temps de la réflexion après toutes ces années d'activités intenses. J'ai pu prendre le recul indispensable pour analyser le déroulement de mon mandat, en tirer les leçons ».

L'ancien président déclare que « pour construire une alternative crédible, il nous faut donc bâtir la formation politique du 21ème siècle. Je le ferai avec le souci du plus large rassemblement, la volonté d'apaiser les tensions, et en même temps de susciter l'intérêt passionné de tous ceux qui ne peuvent se résoudre à l'abaissement de la France ».

La réaction de Jérôme Nury, président de l'UMP de l'Orne :

Réactions à l'UMP de l'Orne au retour de Nicolas Sarkozy

Autre réaction, celle de l'ornais Bertrand Deniaud, Conseiller municipal à Alençon et Conseiller régional UMP.

Il écrit : "Le retour de Nicolas SARKOZY est une excellente nouvelle ! Enfin notre formation politique va pouvoir redevenir audible, elle va pouvoir se réformer en profondeur et préparer l’alternance pour la France et les Français. Je souscrits totalement à sa volonté de parler à tous les Français, à innover dans les propositions, la façon de faire de la politique. On n’a trop vécu avec les vieilles recettes, il faut tout changer et ce avec un seul et unique but : le bien être des Français. On sent le ras le bol partout, j’invite tous ceux qui ont envie de faire changer les choses à nous rejoindre pour aider Nicolas SARKOZY dans son action pour devenir une nouvelle fois le Président de notre mouvement UMP.

Nous allons redonner espoir et courage à tous ceux qui veulent et peuvent entreprendre, agir dans notre pays. Il nous faudra protéger les plus faibles car ce sont eux qui souffrent le plus en ce moment. Il nous faudra écouter les classes moyennes que l’on pilonne d’impôts depuis 2 ans et demi. Il nous faudra nous mettre au service des Français, faire l’inverse des députés socialistes qui n’ont pas eu le courage de refuser la confiance pour garder leur siège alors que les Français perdent leur emploi.

A nous de créer un nouvel espoir pour tous".