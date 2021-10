L'Avant Match Cherbourg / Pontault : "débloquer le compteur"

"Il y a le contenu et le comptable" : la phrase Sébastien Leriche, entraîneur de la JS Cherbourg, résume les leçons qu'il a tiré de la première sortie de son groupe à Billère, la semaine passée. Une courte défaite, 31 à 28, pour des promus qui ont décroché en toute fin de match et laissé filer la victoire. "Oui, c'est encourageant. Mais nous avons perdu, nous n'avons pas débloqué le compteur des points. La victoire est indispensable ce soir contre Pontault-Combault" poursuit le coach :

Indispensable, aussi, car depuis trois mois Chantereyne attend de revoir ses guerriers dans l'arène. On attend 2000 spectateurs ce vendredi. "Au contraire de la semaine dernière où nous étions des challengers, ce soir c'est nous qui avons la pression, et Pontault qui va tenter de faire un coup. Jouer à domicile, il faut que cela nous serve et que l'on arrive à réaliser un match plein. Quand il y a un temps faible, il faut savoir rebondir rapidement", affirme Sébastien Leriche.

Pontault-Combault n'est pas une équipe inconnue pour certains handballeurs cherbourgeois. En juin dernier, arrivée 12e de Pro D2, elle est parvenue à sauver sa peau en matches de barrages à Torcy. A l'époque, c'était un premier test pour une JSC qui venait d'assurer sa montée au niveau supérieur. Aujourd'hui, on rebat les cartes, comme l'explique le coach cherbourgeois :

Pratique. JS Cherbourg vs Pontault-Combault, 20h30 (ouverture des portes 19h), salle Chantereyne. Plus d'infos ici.