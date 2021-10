Les hommages à l'architecte manchois Eugène Leseney

Les hommages se multiplient depuis l'annonce du décès d'Eugène Leseney, architecte né à Coutances, qui s'est éteint à l'âge de 82 ans lundi 15 septembre.

Il y a quelques mois, il avait célébré les 30 ans du Cross Jobourg en compagnie des acteurs du sauvetage en mer et de la Marine Nationale. "J'ai découvert un homme passionné, passionnant et légitimement fier de cette réalisation, à laquelle il demeurait très attaché", indique Jean-Pascal Devis, directeur du Cross, qui souligne le soin porté à adapter le bâtiment au paysage.

"Il m’a montré comment il avait appris à croquer la Hague avant de tracer la moindre esquisse du bâtiment lui-même. Et il est vrai que ses carnets originaux comportent de superbes dessins de la Baie d’Ecalgrain, du Nez de Jobourg ou, tout simplement, de la lande si caractéristique de notre « petite Irlande", poursuit le directeur.

Saint-Lô, son fief

Autre réalisaton d'Eugène Leseney : le grand hémicycle de l'hôpital Pasteur, à Cherbourg (photo), construit il y a 25 ans. Le sénateur Jean-Pierre Godefroy, à l'époque président du conseil d'administration, et le Centre Hospitalier saluent une "identité visuelle forte aujourd'hui encore saluée pour son audace", avec "l'utilisation d'arcs de cercle pour permettre aux patients de profiter au maximum de la lumière et des espaces verts".

Eugène Leseney a aussi composé le centre-ville d'Hérouville-Saint-Clair, mais c'est à Saint-Lô qu'il a laissé son empreinte plus particulièrement. L'école de l'Aurore, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le centre culturel Jean Lurçat, l'hôtel de la communauté d'agglomération, l'accueil de l'hôtel de ville, certains quartiers comme celui de la Dollée, ont vu passer l'architecte. "Il a façonné une oeuvre intimement liée aux paysages et aux hommes. Une sensibilité qui m’a particulièrement touché. Et qui transparaissait dans ses esquisses et ses aquarelles illustres" indique Jean-François Le Grand, président du Conseil Général de la Manche.