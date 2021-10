Les 20 ans de la communauté d'agglomération du pays de Flers

La C.A.P.F fut la 1ère communauté d'agglomération créée en Basse-Normandie, et avec 25 communes et 38.000 habitants si elle est le second bassin de population de l'Orne, elle reste la plus petite communauté d'agglo de France !

Pour le député-maire de Flers, Yves Goasdoué, président de cette C.A.P.F, si elle n'avait pas vu le jour, la majorité des équipements actuels n'existeraient pas : centre aquatique, médiathèque, foyer de jeunes travailleurs, station d'apuration; aussi : ni le barrage de Landisacq, ni le site Faurecia à Caligny; ni les fêtes du sport, de l'eau, du livre; ni la Carta+, ni le transport à la demande...

Pour lui, ces « 20 ans », ne sont qu'une étape :

L'objectif de ce 20ème anniversaire est de « partager avec la population » ce qu'est aujourd'hui la C.A.P.F, avec de nombreuses visites sur le terrain, mais aussi : expos photos, spectacles, concerts, ...

Programme complet sur flers-agglomeration.fr