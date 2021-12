Réforme des retraites : la radicalisation ?

Nouvelle mobilisation interprofessionnelle mardi 12 octobre contre la réforme des retraites. Plusieurs rassemblements sont prévus en Basse Normandie.

Des blocages aussi, notamment sur des axes routiers et dans des lycées. Des perturbations sont également prévues dans les transports en commun et les services publics. Et le mouvement pourrait désormais prendre le tournant de la radicalisation.

Bonus AUDIO / Des éléments sur lesquels revient Catherine Lapouge, secrétaire régional de la CFDT Basse Normandie, au micro Tendance Ouest.