Tendance Ouest fait son cirque à la foire de Caen avec Sophie-Tith

Elle a bluffé le jury de la "Nouvelle Star" en 2013 en reprenant avec beaucoup de talent les hits de Kavinsky et d'Elton John. Elle remporte le télé-crochet haut la main puis s'entoure d'autres artistes comme Mat Bastard du groupe Skip The Use ou encore d'Adrien Galo des BB Brunes.

Après le succès de « Premières rencontres », son deuxième album "J'aime ça" prend vie et les notes rock de ses collaborateurs se fait sentir dès les premières secondes.

Sophie Tith est présente aux côtés de Vianney, Brice Conrad, Vianney, Malo ou encore Devon Graves lors du concert évènement Tendance Ouest fait son cirque au Magic Mirror ce samedi 4 octobre dans le cadre de la Foire internationnale de Caen 2014.