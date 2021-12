Mine d'or Musique

Yann Tiersen

Aujourd'hui Yann Tiersen, le compositeur de la musique d'Amélie Poulain, sort un nouvel album. C'est le 10ème du breton en comptant les bandes originales de film auxquelles il a participé. Il s'intitule Dust Lane, et il le décrit comme « Un voyage sur le chemin de poussière qui mène à la mort. Pas quelque chose de triste, plutôt une expérience colorée, parfois douloureuse mais surtout joyeuse : La vie ! ». Voici Palestine, 1er single de cet album:



Aldebert

Aldebert fête son disque d'or et surtout ses 10 ans de carrière! Pour l'occasion il a créé un nouveau spectacle qui s'appelle « j'ai 10 ans ». Dans l'album du même nom, on trouve des lives des concerts qu'il a déjà fait avec ce spectacle, on retrouve aussi certain de ses classiques revisités en version manouche comme « rentrée des classes » ou « l'homme songe ». Enfin on y trouve 3 inédits et c'est « les larmes de crocodile » qui a été choisi pour promouvoir l'album:





I blame Coco

On termine par le 1er album de I blame coco, le groupe de Coco Sumner, qui n'ets autre que la fille de Sting. A 20 ans, elle arrive sur le devant de la scène auréolée d'une bonne réputation. Le titre de l'album, c'est « The Constant ». Son 1er extrait s'intitule quand à lui « Quicker » et le voici:



