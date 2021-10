805 habitants ont imaginé leur parc des Bruyères rêvé

Dans le jeu, chaque internaute disposait de 90 000 crédits, chaque aménagement (prairie sauvage, aire de jeux, city stade, jardins partagés, chemins) coûtant un certain nombre de crédits. Les résultats dégagés des 805 parcs ainsi façonnés ont été analysés par la Métropole. Voici les principaux résultats :

- La nature est la première préoccupation des riverains et habitants de la Métropole. Dans cette catégorie, les prairies sauvages et les grands espaces verts sont plébiscités.

- Vient ensuite la thématique Sports et Loisirs, avec les aires de jeux souhaitées par la majorité des internautes, montrant ainsi une volonté commune de faire des Bruyères un parc familial. Concernant le sport, la zone d'entretien physique en plein air est également plébiscitée.

- Enfin, les internautes ont voulu mettre l'accent sur la culture et le jardinage. Dans le premier cas, les jardins de sculptures sont voulus. Dans le second cas, les jardins partagés et la zone maraîchères sont attendus de pied ferme.

Pour rappel, le jeu proposait également l'aménagement de city stades, des terrains de pétanque, des aires de pique-nique, des épiceries de proximité... Enfin, chaque internaute devait impérativement aménager deux terrains de football. Ils verront de toute façon le jour quand le parc sera définitivement aménagé.

Le dernier volet de la concertation publique sur l'avenir de site se déroulera en novembre. Le concours permettant de déterminer le concepteur du parc sera lancé de décembre à juillet 2015.

Pour retrouver les parcs les plus crédibles ou les plus insolites, rendez-vous ici