Sortie cinéma : Deepsea Challenge 3D

Il s’est lancé un défi de taille : plonger dans l’un des endroits les plus profonds de la planète, là où l’homme n’a jamais été.

On suit fasciné le récit de cet exploit (la fosse des Mariannes est profonde de 10 898 m !), car les images sont de toute beauté. Certes, le cinéaste se met un peu trop en vedette dans ce film, mais, après tout, c’est lui qui a pris tous les risques.

Avec son équipe, et malgré la tragédie qui a fauché, dans un accident d’hélicoptère, deux d’entre eux, il a mené un combat de tous les jours pour concevoir et faire construire son engin, capable de résister à une pression de plus d’une tonne par centimètre carré. Un magnifique exemple de dépassement de soi pour le progrès de la science !