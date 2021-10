Les grands concerts de la rentrée en France

Dear Girl Tour de Pharrell Williams

Cette autre grosse machine de la scène pop R&B, Pharrell Williams, se produira à partir du 6 octobre en France. Sa tournée française démarrera à Toulouse. Avant de terminer à Paris le 16 octobre, l'interprète de "Girl" fera un crochet par Nantes le 10 octobre.

> Pharrell Williams, Dear Girl Tour, le 6 octobre à Toulouse, le 7 octobre à Nantes, du 13 au 16 octobre à Paris.

Artrave : The ArtPop Ball de Lady Gaga

Tout comme sa grande rivale Beyoncé, Lady Gaga viendra achever sa grande tournée à Paris, The Artpop Ball, à grands coups de mises en scène théâtrales et de tenues plus fantaisistes les unes que les autres. Elle viendra défendre son album Artpop, sorti l'année dernière, à travers trois dates françaises. Si celles du 30 et 31 octobre au Zénith de Paris sont déjà complètes, il reste celle du 24 novembre où l'artiste américaine se produira le 24 novembre.

> Lady Gaga, Artrave : The ArtPop Ball, le 30 et 31 octobre au Zénith de Paris et le 24 novembre au Palais Omnisport de Bercy à Paris.

Kiss me once tour de Kylie Minogue

L'artiste australienne viendra aussi enflammer le Palais Omnisport Paris Bercy le 15 novembre avec son dernier album "Kiss Me Once", sorti cette année, après un détour par Montpellier le 15 octobre et à Lille le 5 novembre.

> Kylie Minoge, Kiss me once tour, à Montpellier le 15 octobre, à Lille le 5 novembre et le 15 novembre au Palais Omnisport de Bercy à Paris.



Elton John

L'artiste britannique effectuera lui aussi un petit tour de France, qui débutera le 19 novembre à Bercy, pour continuer à Montpellier le 20 novembre et pour s'achever le 22 à Lille.

> Elton John, le 19 novembre au Palais Omnisport de Bercy à Paris, le 20 novembre à Montpellier, le 22 novembre à Lille.



50th Anniversary Tour de Marianne Faithfull

La grande dame anglaise viendra défendre son dernier album "Give my love to London" qui sortira le 29 septembre prochain. Cet opus fête ses 50 ans de carrière. Elle a déjà dévoilé le titre rock "Sparrows will sing". L'interprète de "As tears go by" se produira à Ris-Orangis le 9 octobre, à l'Olympia le 20 novembre. Marianne Faithfull enchainera plusieurs dates en province pour finir à Bordeaux le 13 février 2015.

>Marianne Faithfull, 50th Anniversary Tour, à Ris Orangis le 9 octobre, à Paris le 20 novembre, à Monaco le 6 décembre, à Six Fours le 7 décembre, au Grand Quevilly le 19 décembre, à Roubaix le 20 décembre, à La Grande Motte le 1er février, à Aix en Provence le 4 février, à Enghien les Bains le 7 février et à Bordeaux le 13 février.

The Beach Boys

Autre légende du siècle dernier, les Beach Boys donneront un concert à l'Olympia à Paris le 21 novembre prochain. Ceux qui ne pourront pas venir écouter les interprètes de "Surfer Girl" et "Good vibrations" pourront toujours se consoler avec le coffret "Made in California" sorti en 2013, qui regroupe 7 heures de musique et 60 titres inédits.

> The Beach Boys le 21 novembre à l'Olympia, Paris.

Lenny Kravitz

Il signe son retour après trois ans d'absence, avec l'album Strut, dont la sortie est prévue le 22 septembre. Ses fans ont pu avoir un avant-goût avec le titre "The Chamber", sorti au début du mois. Il viendra le défendre au Palais Omnisport de Bercy le 23 novembre, mais aussi en province.

> Lenny Kravitz, le 23 novembre à Paris, le 26 novembre à Dijon, le 28 novembre à Lyon, le 30 novembre à Nice, le 1er décembre à Marseille, le 3 décembre à Bordeaux, le 8 décembre à Lille et le 11 décembre à Nantes.