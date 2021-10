Normandie réunifiée : Nicolas Mayer-Rossignol satisfait du discours de Valls

Si Nicolas Mayer-Rossignol salue "la volonté du Premier ministre de renforcer le rôle des Régions dans plusieurs domaines essentiels" comme les grands investissements, le développement économique ou la formation professionnel, l'élu socialiste s'est avant tout attardé sur les propos de Manuel Valls à propos de la réforme territoriale.

"Concernant la réforme territoriale, la loi portant création d'une grande Normandie n'est pas encore votée et ne le sera pas avant l'automne. Or, fusionner deux régions demande un minimum de temps. En confirmant les prochaines élections régionales fin 2015, le Premier ministre permet au travail technique que nous avons d'ores et déjà engagé avec nos amis bas-normands de se poursuivre sereinement, dans l'intérêt de tous les Normands. De cette façon, la grande Normandie pourrait voir le jour dès le 1er janvier 2016."

Nicolas Mayer-Rossignol et le président de la Métropole Frédéric Sanchez avaient provoqué une levée de boucliers des élus bas-normands en allant dans le sens de Laurent Fabius, lequel, dans une interview à L'Express, proposait de faire de Rouen la capitale de la future Région et de donner à Caen la préfecture régionale.