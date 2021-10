L'élu de Cabourg n'avait présenté que deux de ses colistiers. "J’ai souhaité une équipe qui incarne le renouveau et le dynamisme du Calvados et j’ai rassemblé autour de moi des élus locaux engagés pour leur commune et acteurs de la société civile".

Brigitte Paturel, 58 ans, et Julien Vittecoq, 28 ans, avait déjà été annoncés.

Pauline Marsault, 41 ans, conseillère municipale de Cabourg et Ludovic Ferré, 40 ans, ont rejoint "Génération Calvados".