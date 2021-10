Houesville : il tire au fusil en fin de soirée arrosée

Un Coutançais âgé de 22 ans était entendu en comparution immédiate ce lundi 15 septembre au tribunal de Cherbourg, pour des faits de violences en récidive.

Jeud 11 septembre, à Houesville, il participe à une soirée alcoolisée chez des amis. Après quelques temps, un individu qu'il n'apprécie pas fait son apparition et, selon le prevenu, ne cesse de le narguer. La soirée dégénère après une ultime provocation. Les témoins rapportent que le prévenu a reçu de celui avec qui il est en froid une petite tape derrière la tête.

Accro aux jeux vidéos

Le Coutançais saisi alors une clé à cliquets dans le coffre de son scooter et frappe l'autre individu deux fois, avant de rentrer chez ses parents. Il revient quelques minutes plus tard afin de récupérer son paquet de tabac oublié... Qu'il ne parvient pas à obtenir. Le jeune homme de 22 ans fait une nouvelle fois demi-tour et revient cette fois armé d'un fusil à pompe, chargé de cinq cartouches, avec lequel il tire deux fois en l'air.

Le parquet a requis contre cet ancien héroïnomane, désormais sous Subutex, un an de prison dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve. Cependant, la défense a sollicité une expertise psychiatrique, rappelant que le prévenun, accro aux jeux vidéos de guerre, est décrit par son propre père comme un "grand malade qui doit se faire soigner rapidement".

Le tribunal a finalement ordonné l’expertise psychiatrique. Le prévenu est maintenu en détention en attendant la prochaine audience, le 20 octobre.