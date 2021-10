Participez à la marche gourmande d'Alençon ce samedi

Elancez-vous en famille à travers un parcours de 8 km avec 4 étapes Gourmandes sur le thème "Alençon au fil de l'eau".

Elle vous permettra de découvrir le quartier de Montsort et Alençon, tout au long des bords de la Sarthe et de la Briante. Les trois heures de marche maximum seront entrecoupées de 4 points de prises du repas : entrée, un plat de résistance, fromage et dessert.

Les explications de Claude Lelièvre de la maison d'Ozé.