L'union des conservatoires

“Cet événement aura lieu à la rentrée 2015, voire 2016”, affirme la directrice du conservatoire de Grand-Couronne et Petit-Couronne, Florence Auguste-Picart. “Les aides diminuent pour notre conservatoire”, ajoute cette dernière.

Ce problème financier va ainsi permettre une “union” avec le conservatoire de Rouen. “Les politiques de la ville de Grand-Couronne sont mobilisés et un rapprochement a déjà été évoqué”, confirme la directrice des lieux.

Avec un savoir-faire différent du conservatoire de Rouen, une identité propre à l’établissement de Grand-Couronne, il va sans dire que ce rassemblement sera un avantage. Pour Florence Auguste-Picart, le bénéfice est lié au fait que “les services et les saisons seront mutualisés, et de manière générale, l’accès à la culture pour tous”. Cette “démocratisation culturelle”, comme précise Florence Auguste-Picart, est un projet politique fort, et qui verra certainement le jour d’ici peu.