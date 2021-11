Après les années "yéyé" Sheila sort son premier album en anglais en 1977, puis se lance dans le disco, c'est alors une carrière internationale qui débute pour la chanteuse aux couettes.

C'est le groupe Chic qui lui compose l'album King of the world, avec "Spacer "en premier single, il restera 26 semaines dans le Top 10 des ventes et sortira dans 50 pays !

Le clip est enregistré à Londres et ça mérite d'être vu !