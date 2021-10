Sorties : que faire à Rouen ce weekend ?

EXPOSITIONS

Les œuvres de Dreano revisitées

Les personnages naïfs tout en courbes de Laurence Dreano prennent une nouvelle dimension grâce au graff de Sven : des œuvres colorées et dynamiques.

Pratique : Du 13 septembre au 11 octobre. Espace de la Calende à Rouen. Tél. 09 81 97 38 77

Les puces rouennaises

Grâce à la présence de 300 stands de brocanteurs, offrez-vous des pièces de mobilier traditionnel ou d’exception et des objets d’art uniques.

Pratique : Du 12 au 14 septembre. Parc expo de Rouen. Tarifs 5,6 à 6,6 €. www.pucesrouennaises.com

Les codes de l’architecture domestique

Issus de la culture japonaise, les codes de construction de la maison japonaise intriguent : cette exposition permet d’en dévoiler les aspects les plus abscons.

Pratique : Jusqu’au 15 novembre. Maison de l’architecture à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 85 45

Les bêtes humaines d’Élodie

Les statues anthropomorphes d’Élodie Wyzocki interpellent : mises en scène dans des positions fœtales, elles révolutionnent la théorie darwinienne.

Pratique : Jusqu’au 21 octobre. Galerie Anne Perré à Rouen, visible de la vitrine. Tél 07 80 09 68 81

FETE

La Saint Siméon de Déville

Née au début du siècle dernier, la fête de la St Siméon était d’abord une procession religieuse avant de devenir la fête laïque que l’on connaît. Liée à St Siméon, un saint thaumaturge - censé guérir les maladies de peau - grâce à la source miraculeuse de Déville, la fête est devenue au cours des années 50 un rendez-vous populaire. Sur le temps d’un week-end, elle concentre de nombreuses animations menées en partenariat avec des associations communales telles que la fanfare du réveil dévillais, les collectionneurs de véhicules anciens du CANCRE ou l’association des villages ouvriers. Les temps forts de ce nouvel opus sont le feu d’artifice du samedi soir et le grand défilé de la route de Dieppe organisé le dimanche avec une vingtaine de groupes invités originaires du nord de la France, de Hollande et de Belgique.

Pratique : Samedi 13 et dimanche 14 septembre. Centre ville de Déville-lès-Rouen. Gratuit. www.deville-les-rouen.fr

CONCERTS

Les Fatals Picards

Faire rimer rire et rock c’est le pari des Fatals Picards fondés en 1998 et toujours réinventés au gré de l’actualité : une aventure politique, sociale et humaine.

Pratique : Vendredi 17 octobre à 20 h 30. Le Trianon à Sotteville. Tarifs 11 à 22 €. Tél. 02 35 73 95 15

Zénith : l’envers du décor

Pour les journées du patrimoine, le Zénith fait découvrir ses coulisses alors qu’Iliaz, un jeune chanteur à texte rouennais, se produit sur scène.

Pratique : Samedi 20 et dimanche 21 septembre. Zénith de Rouen. Réservations au 02 32 91 40 74

Arthur H prend le large

Arthur H ose des vocalises acrobatiques dans son dernier album Soleil dedans : un nouvel opus rayonnant de bonne humeur et un virage pop inattendu !

Pratique : Vendredi 21 novembre à 20 h 30. Le Trianon transatlantique. Tarifs 11 à 22 €. Tél. 02 35 73 95 15

Bensé croque la vie

Après une tournée avec son frère Jill is Lucky, Bensé revient sur ses propres compositions : du rock bien folk saupoudré de bons mots et de poèmes en proses.

Pratique : Vendredi 5 décembre à 20 h 30. Le Trianon transatlantique. Tarifs 8 à 16 €. Tél. 02 35 73 95 15

ANIMATION

Des livres à dévorer

La Cie Casus Délires et ses garçons de cafés servent sur un plateau d’argent bons mots et vers à boire à la régalade partageant ainsi leur amour de la langue.

Pratique : Samedi 13 septembre à 15 h 30. Bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 63 60 82