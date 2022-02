Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

EXPOSITIONS / VISITES

Pierre Ardouvin à l'Esadhar

L'artiste conceptuel puise dans le monde du divertissement populaire des images qu'il détourne consciencieusement pour en révéler le potentiel dramatique.

Pratique : Jusqu'au 28 septembre. Grande galerie, Aître St Maclou. Tous les jours 14 - 19 h. www.esadhar.fr

Parcours prix Marcel Duchamp

Les galeries d’art contemporain associées à la ville de Rouen proposent de découvrir l’univers des artistes récompensés par le pric Marcel Duchamp.

Pratique : Samedi 19 juillet à 15 h. Abbatiale St Ouen. Gratuit. Inscriptions au 02 35 52 00 62

Marcel Duchamp

Un révolutionnaire. Natif de Rouen, Marcel Duchamp, décédé en 1968, est l’inventeur du Ready-made, un mouvement qui proclame comme oeuvre d’art tout objet. Ainsi, Marcel Duchamp s’est fait connaître pour sa roue de bicyclette ou encore son porte-bouteilles. Cette exposition retrace le parcours d’un génie d’un genre particulier..

Pratique : Mercredi 23 juillet à 15 h. Musée des beaux arts de Rouen. Tarifs 4,5 / 6,5 €. Tél. 02 35 71 28 40

Journal d’un explorateur

Cette exposition retrace le parcours de Jean Delacour, propriétaire du parc de Clères, lors de ses expéditions en Indochine et à Madagascar entre 1923 et 1939.

Pratique : Ouvert tous les jours jusqu’au 30 septembre. Parc de Clères. Tarifs 0 / 5 / 7 €. Tél. 02 32 89 99 20.

Le monument juif.

Sous la cour du palais de justice se trouve le plus vieux monument juif d’Europe de l’ouest. Datant du 11e, son usage est toujours sujet à controverse : s’agissait-il d’une synagogue, d’une école hébraïque ou d’une résidence privative ? Cette visite permet d’explorer les différentes thèses.

Pratique : Mardi 22 juillet à 15 h. RDV à l’office de tourisme de Rouen. Tarifs 4,5 / 6,5 €. réservation au 02 32 08 32 40

Les mondes magiques d’Urgate

Membre de l’école de Pau, comme Jean Marie Poumeyrole, un artiste plébiscité par Daniel Duchoze, Jean-Pierre Ugarte imagine un mondedésolé et mystérieux, post apocalyptique, où la figure humaine est exclue. Ces tableaux où la nature semble soumettre les derniers souvenirs d’une humanité disparue expriment une telle force de suggestion qu’ils ont été choisi par le scénariste de BD fantasy Eric Corbeyran comme décors dans lequel ses personnages évoluent. À raison de sept tableaux par an, Jean-Pierre Urgate soigne ses créations comme des bijoux. Il se joue des échelles, crée des mises en abymes dans des paysages étranges noyés de neige ou de brume et explore la potentialité des lumières rasantes du soleil couchant ou levant : ses paysages mystérieux fascinent et attisent l’imaginaire.

Pratique : Jusqu’au 15 septembre. Tous les jours de 14 h à 19 h 30. Galerie Duchoze rue d’Amiens à Rouen. Tél 02 35 07 34 13

CONCERTS

Nocturnes à la cathédrale de Rouen

À l'occasion des Nocturnes de la cathédrale, le jeune prodige Nicolas Bourdoncle interprète un répertoire d'œuvres choisies parmi les plus belles pages de Chopin.

Pratique : Mercredi 23 Juillet à 21 h. Cathédrale Notre-Dame. Gratuit. www.festival-nocturnes-rouen.fr

Musique de cour du XVIIe siècle

De Purcell à Lully, l'ensemble musical Octoplus propose un tour d'horizon des créations musicales plébiscitées par l'élite intellectuelle de l'Europe du 17e siècle.

Pratique : Samedi 19 juillet à 20 h. Temple St Eloi à Rouen. Tarifs 10 / 13 €. Tél. 06 10 46 57 87

Terrasse du jeudi

- The wood : le jazz à sa source

Les cuivres de Sébastien Boisseau et la contrebasse de Mathieu Donarier s’aventurent sur des chemins inexplorés du jazz : un duo puriste et talentueux.

Pratique : Jeudi 24 juillet à 18 h 30. Place du 19 avril 44 à Rouen. Gratuit. www.terrassesdujeudi.fr

- Le goût du bon mot par Nicolas Jules.

Avec son 5e album, Nicolas Jules s'affirme comme le roi du beau mot. Il fascine grâce à son énergie douce et son charisme surprenant. Un concert à voir lors des traditionnelles Terrasses du Jeudi. Quatre autres concerts à voir ce jeudi 24 juillet en centre-ville de Rouen.

Pratique : Jeudi 24 juillet à 19 h. Place de la cathédrale à Rouen. Gratuit. www.terrassesdujeudi.fr

- Mattic

Un américain à Rouen. Mattic ,après avoir collaboré avec Wax Tailor, sort de l'ombre et impose son style entre un hip-hop oldschool des années 90 et la modernité de son flow. Il présente sur scène les titres de son premier album solo.

Pratique : Jeudi 24 juillet à 19 h 15. Place du lieutenant Auber à Rouen. Gratuit www.terrassesdujeudi.fr

SPECTACLES

Avides fantômes à Mortemer

Inspirée par les croyances chinoises selon lesquelles les défunts reviennent hanter le monde des vivants en juillet, l'association des amis de l'abbaye de Mortemer imagine une journée d'animations familiale qui mêle ésotérisme et amusement. Pour Jacqueline Carpentier Cassin, présidente de l'association, cette fête prend tout son sens à Mortemer : "L'abbaye est réputée hantée, alors ici l'ésotérisme fait partie du quotidien. Cette fête vise à sensibiliser le public à l'invisible tout en s'amusant." À travers une série d'ateliers ludiques - telles que costumes et maquillages pour les enfants ou portraits de fantômes - et par un jeu de rôle participatif animés par de nombreux comédiens, les participants sont invités à exorciser leurs propres fantômes. Le marché d'objets ésotériques et le final nocturne contribuent à transporter le spectateur dans ce monde de l'étrange. Pratique : Dimanche 20 juillet, de 11 à 19 h. Abbaye de Mortemer à Lisors. Tarifs 8 / 12 €. Réservation au 02 32 49 54 34

Le spectateur condamné à mort

Farce burlesque, la pièce de Matéi Visniec convoque le spectateur dans un tribunal de pacotille qui s’emporte dans une folle mascarade prenant à parti le public.

Pratique : Du vendredi 18 au mercredi 23 juillet à 21 h. Aître St Maclou à Rouen. Tarifs 7 / 12 €. Tél. 02 32 08 13 90

PLEIN AIR

Sous les pavés, la plage

Depuis 2009, la municipalité a imaginé la création temporaire en période estivale d'une station balnéaire intra muros. Cette manifestation s'enrichit depuis chaque année : " Il s'agit de mobiliser les associations rouennaises, de créer des animations en lien avec la programmation culturelle de la ville et de proposer un riche programme d'activités dans une logique de solidarité. Tout est gratuit", précise Bruno Bertheuil, adjoint au maire en charge des manifestations publiques et du commerce. Cette année, une trentaine de clubs sportifs conventionnés participent proposant des sports aussi variés que la pétanque, le pédalo ou la zumba. S'y ajoutent des animations ludiques comme des ateliers cuisines, maquillage ou cathédrale pliante pour faire écho à l'exposition du musée des Beaux-arts.

Pratique : Du 12 juillet au 17 août. Quais rive gauche entre les ponts Boieldieu et Jeanne d'arc. Programme sur www.ete-rouen.fr

Sur le lac en pédalo

Prenez l’air sur le lac des deux amants lors d’une balade en pédalo au cœur de la base de loisirs de 3 lacs de Léry Poses : un moment de détente à vivre à 2 ou en famille.

Pratique : Tous les jours en juillet et août, de 10 -19 h. Base de loisirs de Poses. Tarifs 2,5 € / 30 min 4 € / 1 h

Dans le jardin de Claude Monet

Situés aux confins de l’Eure et du Vexin, les jardins de Claude Monet restitués dans leur état originel accueillent chaque année une foule de visiteurs français et étrangers qui font de ce lieu le 3e site touristique de France. C’est ici qu’en 1883, le peintre choisissait de s’installer avec sa famille nombreuse, séduit par la beauté des paysages avoisinants. Il transforme alors rapidement cette ferme entourée d’un verger en une confortable maison bourgeoise cernée d’un magnifique jardin à la française. Monet, qui se considère comme peintre et botaniste, fortune faite, imagine ensuite un deuxième jardin plus exotique : le jardin japonais dans lequel il fait pousser ses fameux nymphéas. Conçu pour l’agrément, il devient rapidement une source majeure d’inspiration.

Pratique : Jusqu’au 1er novembre, tous les jours de 9 h 30 à18 h. Fondation Claude Monet à Giverny. Tarifs 4 à 9,5 €. www.fondation-monet.com

Un hôtel pour les insectes de passage

Cet atelier déjà proposé à de nombreuses reprises à un public scolaire sur les différentes communes du parc naturel régional des boucles de la Seine, s'ouvre pour la première fois à un public individuel. Il permet de comprendre l'importance des insectes auxiliaires : "Ce sont ces insectes qui sont utiles aux jardiniers", explique Aline Soulas, animatrice du Parc. Ces hôtels à insectes sont à la fois faciles à réaliser et profitables aux cultures car ils hébergent en particulier les abeilles solitaires dont le rôle de polinisateur est essentiel. " Cette espèce d'abeille est méconnue, on oublie trop souvent que toutes les abeilles sont importantes, et pas seulement celle qui font le miel, souligne Aline. Et ce sont dans les tiges creuses de sureau et de roseau qu'elles pondent leurs œufs, l'hôtel est un lieu propice qu'elle adoptent facilement."

Pratique : Jeudi 24 juillet à 14 h. Maison du parc à Notre Dame de bliquetuit. Gratuit. Réservations au 02 35 37 23 16. Dès 7 ans.

Des espèces menacées

Le parc zoologique de Cerza accueille120 espèces en semi-liberté, soit près de 1 200 animaux à découvrir par des circuits pédestres ou à bord du safari train.

Pratique : Ouvert tous les jours 10 -19 h. Zoo de Cerza à Hermival les vaux. Tarifs 11 / 19 €. www.cerza.com