Foire de Lessay : les gens du voyage encadrés

Pour la mairie et les services de l’Etat, il ne doit pas y avoir de débordements comme l’année passée. On se souvient notamment de plusieurs cambriolages, dont ceux de la maison du maire et de la secrétaire de mairie notamment, imputés à des gens du voyage.

Une vingtaine de réunions ont été organisées entre Préfecture de la Manche, et la mairie de Lessay cette année pour préparer l’accueil des gens du voyages. Une communauté qui a participé à deux réunions. Un site de 5 hectares est ainsi dédié à leur implantation au plus près de la foire.

Ecoutez Daniel Polvé-Montmasson, la préfète de la Manche.

Danièle Polvé-Montmasson

Pour Claude Tarin, le maire de la commune, qui avait mis sa démission en jeu au terme de la dernière foire, les campements sauvages ne seront pas tolérés. Les règles sont définies, elles devront être respectées.

Claude Tarin

350 caravanes sont installées sur le site, contre plus de 500 l’année passée. 3 médiateurs ont été embauchés, des anciens gendarmes, pour gérer d’éventuels conflits.

130 gendarmes seront mobilisés le temps de la foire qui accueille 350 000 personnes. Une présence sur le site, mais aussi dans la commune, pour contrer les incivilités.

Pour éviter des actes de malveillance, le site de la base de sports mécaniques a été sécurisé.

La foire millénaire de Lessay ouvre ses portes ce vendredi pour tout le week-end.