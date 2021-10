Sortir dans l'Orne : jeudi 11 septembre

La société organisatrice de spectacles "213 productions" organise un tremplin qui permettra à un groupe local normand de faire la première partie du concert d’IAM.

Les candidatures sont à encoyer à partir de lundi prochain, le 15 septembre.





Ce vendredi à Alençon, c'est la 3e édition du Marché des producteurs de pays. Rendez-vous demain de 16h à 20h à la Halle au blé. Le Marché de Producteurs, pour sa troisième édition, propose bien sûr des produits locaux à goûter et à acheter : fromages, légumes, charcuteries, qu'ils soient bruts ou préparés.

Pour les animations, cette fois les chefs Sébastien Roustin et Gery Boodaert animent l'atelier culinaire en direct. Les plats sont conçus et préparé à partir de produits vendus sur place ! Toujours, également, le panier garni à gagner, concocté avec les produits des producteurs présents.





Et puis toujours demain à Alençon, apprenez en plus sur le cheval dans la société d'hier. En France, à l'aube du XXe siècle, sur une population totale de 4 millions de chevaux, 2 807 000 sont au service de l'agriculture. Comment imaginer de nos jours Paris vibrant dès 6 heures du matin sous les sabots de plus de 80 000 chevaux de livraisons, de transports, des postes ? Les omnibus et les tramways y sont tirés quotidiennement par 15 500 chevaux logés dans des écuries à étages. Les femmes excellent en amazone, mais en selle d'homme aussi !

Cette conférence, très richement illustrée de documents d'époque exceptionnels, souvent cocasses, parfois tragiques, toujours étonnants, vous fera partager la grande apogée du cheval au quotidien !

C'est vendredi dans la salle Baudelaire de la médiathèque Aveline à partir de 20h30, c'est gratuit.