Fougasse aux olives

Pour 6 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

Repos 1 h 30

Ingrédients

20 g de levure de boulanger

250 g de farine de blé

4 cuillerées à soupe d’huile d’olive

1 gros oignon

100 g d’olives noires

2 cuillerées à café d’origan

sel



Délayer la levure dans 2 cuillerées à soupe d’eau tiède. Mélangez la farine, 2 pincées de sel, 2 cuillèrées à soupe d’huile d’olive et la levure délayée. Ajoutez 15 cl d’eau et pétrissez pour former une boule de pâte souple. Laissez lever pendant 1 h 30 à température ambiante.

Pelez l’oignon, émincez-le et faites-le dorer avec 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive. Ajoutez les olives dénoyautées et faites-les rissoler pendant 5 min. Retirez du feu et égouttez sur du papier absorbant.

Étalez la pâte sur le plan de travail fariné en un rectangle de 3 cm d’épaisseur. Déposez la préparation précédente au centre du rectangle. Pétrissez, puis abaissez la pâte dans un plat fariné. Badigeonnez d’huile d’olive et parsemez d’origan. À l’aide d’un couteau, faites des entailles en forme d’épi. Faites cuire au four préchauffé à 210° C pendant 20 min. Dégustez tiède ou froid.