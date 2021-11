Rihanna critique Lady Gaga, Kesha et Katy Perry

Rihanna a déclaré il y a quelques jours sur la radio anglaise Radio 1 à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Loud" en novembre prochain:

"Chaque chanson a été faite sur mesure pour moi. Je voulais des chansons qui tenaient toutes de moi, des chansons que personne d’autre ne pourrait faire. Je ne voulais pas d’album de pop commune comme Kesha, Lady Gaga ou Katy Perry pourraient faire"

En plus de parler à la 3ème personne, elle insinue que ses concurrentes n'ont aucune imagination et font toutes la même musique. Une façon de se démarquer pour Rihanna c'est vrai, mais quand on compare le travail de Rihanna jusqu'à présent... Il y a-t-il une vraie différence?

Nous attendons maintenant les réponses de Katy Perry, Ke$ha et surtout Lady Gaga qui devraient être cinglantes :-D