Le Mont Saint Michel, un jeu d'enfant ?

Créé et organisé par le Centre des monuments nationaux et ses équipes l'opération "Monument Jeu d'enfant" existe depuis plus de 10 ans.

Une opération destinée aux enfants de 5 à 12 ans pour s'amuser et découvrir le patrimoine autrement. Plus de 38 monuments nationaux se mobilisent à cette occasion, parmi eux: Le Mont Saint-Michel.

La thématique 2010 est le cinéma: "7ème art, un jeu d'enfant !". L'Abbaye du Mont Saint Michel propose une exposition "le 7ème art" à destination du jeune public, sur l'histoire du cinéma. En parallèle une animation sur le film amateur avec une projection en boucle de films courts des années 30 à nos jours sur des thèmes variés: l'arrivée au Mont Saint Michel et ses moyens de transports, la baie et la marée montante, les pélerinages et la vie quotidienne.

Un quizz sur le cinéma sera proposé aux enfants et des ateliers de fabrication de jouets optiques à 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00 et 16h00.

Pour plus de renseignements: 02.33.89.80.19.

Notre idée BONUS, un exercice très ludique pour les enfants: Tendance Ouest vous propose avec vos bambins de gravir les marches jusqu'à l'abbaye en courant !!! A l'arrivée, croyez-moi votre progéniture prendra le temps d'admirer le paysage... grandiose !