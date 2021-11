Foire de Saint-Lô: C'est la fête!

Pour cette édition 2010 de la Foire de Saint-Lô, les organisateurs ont choisi le thème de la Fête. Une thématique séduisante en ce mois d'octobre pluvieux.

Au programme: le vendredi 8 la revue musicale Precious Diamond à 17h00 et 20h30, le samedi 9 un disco quiz année 80 à 20h30 (promesse de boules à facettes, comme à l'époque), le dimanche 10, le premier sosie officiel de Johnny Hallyday, j'ai nommé JOHNNY ROCK, à 14h15 et à 16h00 un spectacle rock pour enfants avec Bruno Coupé.

Côté animations: 1000 m2 pour les enfants, de la girafe gonflable aux défis sportifs, en passant par le taureau rodéo mécanique.

La Foire de Saint-Lô au Parc des Expos est ouverte le jeudi et le dimanche de 10h00 à 19h00, le vendredi et samedi de 10h00 à 22h00 et le lundi de 10h00 à 18h00.

Entrée 4 euros, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

C'est la Fête ! Profitez-en... Vos entrées à remporter sur Tendance Ouest.