Une journée pour aidants familiaux

Souvent isolés face à la maladie, les aidants disposaient cette année d'une journée nationale qui leur était consacrée le 6 octobre. Une façon de se pencher sur une situation plus fréquente qu'il n'y paraît : leur nombre est estimé à plus de 100 000 en Basse-Normandie.

Plusieurs initiatives existent pour soutenir les aidants, leur apprendre à gérer leur temps et rencontrer des personnes dans le même cas. La journée nationale fut pour les Caennais une occasion d'approcher les associations et groupes de soutien qui travaillent chacun de leur côté. Et d'informer les professions médicales, souvent impuissantes face à la situation de ces aidants. Un centre de ressources caennais pour aidants familiaux est en projet à Caen. Il pourrait apporter aux aidants les moyens dont ils ont besoin. Renseignements, tél. 02 31 35 08 67.



