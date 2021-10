Manu Da Costa : "Un bon début de saison"

Quels étaient vos objectifs lors de cette intersaison ?

“Le premier objectif était de garder l’ossature de l’équipe. On l’a conservée puisque l’on n'a eu à déplorer que trois départs. Le deuxième était de réduire le groupe et de l’augmenter qualitativement, ce qui a été fait notamment sur l’aspect offensif, avec des joueurs de couloirs et un attaquant. Nous avons recruté un défenseur central gaucher, ce que l’on n’avait pas jusque-là.”



Que visez vous pour la saison à venir ?

“Il faudra être dans le premier tiers du classement. Après, l’appétit vient en mangeant. Il faudra un bon début de saison et on verra ce que cela peut donner. L’année dernière, nous avons terminé 8e : il faut faire mieux, se positionner dans les cinq premiers.”



Et du côté de la coupe de France ?

“Elle fait partie de l’Histoire du club et l’élimination l’année dernière me reste en travers de la gorge. J’espère que l’on réalisera un parcours plus qu’honorable. On ne dénigrera pas cette compétition.”