Pont Mathilde, lignes Fast, transports : premier bilan

Parmi les éléments encourageants évoqués par Frédéric Sanchez, le non-fléchissement de la fréquentation des Teor et du métro dans l'agglomération est le plus frappant. Ces deux modes de transports, qui avaient vu leur fréquentation augmenter de 10 % suite à la fermeture du Pont Mathilde, n'ont pour l'instant pas perdu cette clientèle depuis la réouverture du pont. L'élu signale également les "très bons démarrages des lignes Fast F4 et F5", la première desservant la vallée du Cailly, la seconde descendant vers les plateaux Est.

"Une circulation pas encore stabilisée"

Mais Frédéric Sanchez se veut également prudent, manque de recul oblige. "La circulation n'est pas encore stabilisée, le Pont Mathilde accueille 65 000 usagers quotidiens contre des pics de près de 90 000 avant sa fermeture. il reste également des points noirs aux entrées de l'agglomération, notamment au niveau du Pont Flaubert." Un pont qui devrait concentrer l'attention des pouvoirs publics dans les années à venir.