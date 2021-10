Bons plans par milliers grâce à Marché Privé

Aujourd’hui, l’entreprise compte huit salariés. “Le but est de proposer des bons plans dans les domaines du bien-être, de la restauration, des activités culturelles et sportives et des services”, explique Jason Lorcher. Déjà 160 000 personnes ont été séduites par le service et se sont abonnées au site, sur l’agglomération rouennaise. “Nous avons amené 60 000 clients en point de vente en 2013”. Un chiffre colossal, bien parti pour continuer à croître encore.