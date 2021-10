Des bolides défient les lois de la nature sur le bassin de Caen

Comme chaque année, il faudra bien s’accrocher pour suivre la 19e édition caennaise du championnat de France inshore. Des bolides déferleront à plus de 200 km/h sur le bassin de Calix les samedi 13 et dimanche 14 septembre. “Il s’agit d’une compétition de motonautisme d’endurance et de vitesse sous l’égide de la Fédération française”, présente Christophe Lelièvre, vice-président du Caen Nautic Club, organisateur de l’événement.



A plus de 200 km/h

Ces catamarans monoplaces propulsés par un moteur hors bord se répartissent en plusieurs catégories en fonction de la puissance du moteur : classe 1, S2000, S3000 et Série nationale. Les S3000, les plus rapides du championnat de France et donc les plus spectaculaires, peuvent voguer à plus de 200 km/h. “Il faut distinguer la vitesse et l’endurance”, explique Christophe Lelièvre. “Ici à Caen, l’endurance dure deux heures mais peut aussi aller jusqu’à 24 heures comme à Rouen. Quant à la vitesse, elle peut se dérouler sur des manches de 25 et 45 minutes.” Ce spectacle attire chaque année près de 19 000 personnes, aux portes du centre-ville de Caen.

Pas moins de 30 bateaux seront au départ des différentes courses. Et parmi les concurrents, quelques grands noms de la discipline. Philippe Chiappe, champion du monde de vitesse F1 en 2009 et 2010, troisième l’an passé, tentera de briller, tout comme Maxime Chedru, champion du monde d’endurance Classe 1 en 2013 et 2014, ou Rudy Revert, champion de France endurance et vitesse 2013.

En marge de la compétition, des animations seront proposées au public : wakeboard, jeux pour les enfants et acrobaties de “stunt moto”.





AGENDA

Samedi 13 septembre : essais libres de 8h à 11h15, essais chronos de 11h15 à 15h, endurance de 15hà 17h, épreuves de vitesse de 17h15 à 18h45.

Dimanche 14 septembre : essais libres et essais chrono de 9h à 12h15, démonstrations et animations de 14h à 14h25 et de 16h à 16h25. Vitesse le reste du temps jusqu'à 18h05.