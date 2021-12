20 ans de cheval avec les Equi'days dans tout le Calvados

Où les amateurs iront davantage aux compétitions et expositions, les néophytes trouveront leur compte dans les démonstrations et la découverte d'un monde de passionnés. Equi'days se plie en quatre pour s'adapter aux goûts de chacun.



Un segment artistique regroupe spectacles équestres, expositions de peinture ou de photographie. Un autre, sportif, recense les nombreux rendez-vous d'épreuves de compétition tout comme de la randonnée ou du dressage.



Un pan découvertes s'intéresse aux faces cachées du milieu équin : visites de haras, ventes aux enchères ou visite aux centres de recherche sont autant d'expériences inédites qu'Equi'days met à la portée de tous. Les rendez-vous ludiques donnent enfin l'occasion de s'amuser avec le cheval autour de brocantes et de turf virtuel.





Pratique : Du 8 au 24 octobre dans tout le Calvados. Plus d'informations au 02 31 50 10 15 ou sur www.equidays.com



