A 10h45, rue du général Sarrail, un hommage sera rendu au lieutenant Roland Dorgelès, auteur de Les Croix de bois, et au 39e régiment d'infanterie, parti de Rouen le 5 août 1914 et qui a participé aux plus grandes batailles de 14-18 (Marne, Verdun, Artois...)/

La cérémonie est présidée par Pierre-Henry Maccioni, Préfet de la Région Haute-Normandie.