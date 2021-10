Notre sélection d'événements à ne pas rater cette année sur Caen

Début septembre. Le pôle de formation santé, dont la nouvelle faculté de médecine, ouvre au nord du CHU.

20 et 21 septembre. Les Journées du patrimoine, pour découvrir les dessous de Caen et des communes de l’agglomération.

22 au 28 septembre. Le kayak-polo est roi en Suisse-Normande pour les championnats du monde de la discipline à Thury-Harcourt.

26 septembre au 6 octobre. La Foire internationale de Caen a pour thème “L’histoire extraordinaire du cirque”.

27 septembre au 23 octobre. Bartabas mène sa pièce de théâtre équestre, Calacas, pendant près d’un mois face à la Colline aux oiseaux.

21 au 25 octobre. Nordik Impakt, festival de musiques électroniques.

13 au 30 novembre. 23e édition des Boréales, festival des cultures du nord consacré cette année à la Norvège et la Lettonie.

7 au 10 décembre. L’Open de Caen, rendez-vous des meilleurs tennismen français, reprend ses quartiers au Zénith de Caen.

30 et 31 janvier, 1er février 2015. Le Mémorial de Caen accueille les concours de plaidoiries sur le thème des Droits de l’Homme.

20 mars 2015, vers 10h20. La Lune passera entre la Terre et le Soleil et produira une éclipse qui occultera l’étoile à près de 80%.

Début avril. Le carnaval étudiant est le plus important de France. Il a réuni 23 000 jeunes en 2014.

Mi-juin. Les Courants de la liberté, plusieurs grands rassemblements sportifs autour de la course à pied.

Fin juin. Les Foulées des bistrots, une course déguisée à travers les bars du centre-ville de Caen.

3, 4 et 5 juillet. Le Festival Beauregard (musiques actuelles) dans le parc du même nom, 7e édition.