Dans l'agglomération caennaise, les offres de jobs étudiants ne manquent pas

Car si la famille ou les proches peuvent être une source intéressante et que les plus téméraires iront directement à la rencontre des gérants d’entreprise, il existe plusieurs services qui rassemblent les offres d’emploi étudiant autour de Caen.



Aide à domicile et animation recrutent

Depuis l’année dernière, le site Internet jobaviz.fr recense les propositions en cours. Cette semaine, on en comptait plus de 60 dans toute l’agglomération caennaise. La plupart concernait des jobs dans les domaines de l’aide à domicile et de l’animation dans les écoles. D’autres offres proposent des cours de langue, du babysitting, des postes dans l’hotellerie ou la vente. Pour obtenir les coordonnées des entreprises, le site exigera votre numéro d’étudiant. Ceux qui ne disposent pas d’Internet chez eux pourront se rendre à la Maison de l’étudiant de l’université pour accéder à l’un des postes informatiques.

Autre lieu ressource, le Centre régional information jeunesse dispose également d’ordinateurs pour se rendre sur son site web enrichi par les offres de jobs étudiants publiés par les entreprises. Elle disparaissent après trois semaines de parution.

Bien entendu, Pôle emploi comme les agences d’intérim diffusent aussi toutes sortes d’emplois, dont des offres de courte durée ou saisonnières adaptées à des étudiants. Enfin, il n’est pas inutile de jeter régulièrement un œil sur la presse locale, qui diffuse des offres très variées.