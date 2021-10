Tendance Sports : En direct de Caen avec Xavier GRAVELAINE !

Retenu dimanche dernier par les Jeux Équestres Mondiaux, Xavier Gravelaine sera l'invité d'honneur de Sylvain Letouzé dans l'émission Tendance Sports ce dimanche 7 septembre.

Pendant une heure, le manager général du SM Caen viendra débriefer du premier mois de compétition des Malherbistes en Ligue 1 mais sera aussi le témoin privilégié de la 1ere journée complète dans les championnats régionaux avec les résultats complets de DH, DSR et DHR en plus de l'habituel passage par les niveaux fédéraux avec Avranches (National), St-Lô, Hérouville, Granville et... la réserve du SMC !

Dans la partie Multisports, nous serons notamment en direct avec Sébastien Leriche l'entaîneur de la JS Cherbourg Handball, avec Hervé Coudray le coach du Caen BC avant de rejoindre Pau pour tout connaitre des championnats de France D2 de Tir à l'Arc avec Damien Letulle et de terminer le périple par Le Mont-Blanc où Romain Martel terminera le 66e Rallye auto du Mont-Blanc avant de revenir à Caen avec le bilan des JEM 2014.

Enfin, l'interview de la semaine sera évidemment celle de notre invité d'honneur Xavier Gravelaine qui concluera cette émission exceptionnelle en direct de la capitale bas-normande !