Course à la Bayeusaine : 16e édition ce dimanche

La 16e course à la Bayeusaine est organisée par le service des Sports et Jeunesse de la Ville de Bayeux en partenariat avec le BAC Cyclo et l’ACB.

La compétition se déroule par équipe de 2 athlètes – mixte ou non – (un coureur à pied et un coureur en VTT) et comporte soit une épreuve commune de 21,1 km soit une épreuve commune de 12,3 km (sur le même circuit, signalisation différente).

Pour la course jeune, l’épreuve commune de 2,4 km avec un parcours et une signalisation différente.

La course à la Bayeusaine, c’est également une marche familiale de 7,4 km au Profit de l’Association « Honorine, Lève-toi ».

Pratique. Stade Laquerbe - Bayeux

A partir de 16 ans pour les épreuves de 21,1 km et de 12,3 km

Retrait des dossards le jour même dès 8h15. Clôture à 9 h.

Départs :

Course 21,1 km : 9 h 30.

Course 12,3 km : 9 h 45

Course jeune 2,4 km : 10 h

Départ de la marche : 9 h 50

Retrouvez le plan du parcours sur www.mairie-bayeux.fr