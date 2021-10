Rouen : le café couture est ouvert !

Le prix de l’adhésion à l’année est libre et permet ensuite d’utiliser les machines pour 8 € les deux heures. Quant à Sergine, elle est présente pour aider et conseiller les participants. “Je propose également des ateliers, environ quatre par semaine pour les adultes et les enfants”, explique la jeune femme.

Et pour le bar, la couturière a tenu à s’approvisionner localement. “Les jus de fruits sont bio et locaux, le café et le thé proviennent d’Artisans du monde tandis que la bière est produite à Pavilly”.

En plus de ses activités, Sergine Gallenne organise une fois par mois des trocs de vêtements ouverts à tous et des brunch participatifs, un dimanche par mois, ou le partage et la convivialité seront les maitres-mots.

Un concept qui a notamment vu le jour grâce à l’aide financière apportée par la ville et la région.



Pratique. Au Café Couture, 7 rue Alsace Lorraine 76000 Rouen. Tél. 06 62 86 25 85.