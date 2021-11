Promenades insolites : biche, ô ma biche...

C'est courant de les observer pour qui traverse les lieux à la nuit tombante : de part et d'autre de la voie principale, sur les bas-côtés à la lisière des beaux arbres, les grands animaux sortent du bois pour faire les yeux de biche aux automobilistes...

La forêt de Cerisy-Balleroyest connue pour cela : l'un des plus grands et des plus beaux jardins de cervidés de toute la région. Pas loin d'une centaine de cerfs et de biches et près de 140 chevreuils – en moyenne sept pour 100 hectares – se partagent les 2 130 hectares de feuillus répartis, pour les trois quarts, sur le département du Calvados.

Où a-t-on la chance d'observer le plus souvent et le plus facilement ces grands animaux qui font la légende des lieux ?

Un jour, c'est du côté de Vaubadon, un autre ce sera plutôt vers Montfiquet ou bien Cerisy. Les animaux changent d'endroit en fonction des périodes et de leurs besoins en nourriture.

C'est au petit matin, à la fraîche, ou à la nuit tombante, qu'on a le plus de chances de les apercevoir, au détour d'une allée ou à la lisière des bois : à ces instants de la journée, les cerfs, les biches et les chevreuils s'en vont à la quête de leur nourriture quotidienne, sans crainte d'être trop dérangés. Le jour venu, les animaux se cachent... pour vivre heureux.

Le jardin... japonais

Il existe quelque part dans la forêt, un jardin secret des cervidés qu'on appelle japonais parce que formidablement bien taillé à force d'être fréquenté par les animaux. Là, les arbustes aux jeunes pousses ne résistent pas à la tentation des chevreuils gourmands. Désormais, ce genre de site est le plus souvent clos pour aider les arbres à y grandir.







