Hangar 23 : une ôde au métissage culturel

Cette sélection de spectacles témoigne de ce désir d’ouverture propre au Hangar 23 :

Musique

-Beyond Black : Ballaké Sissoko et Nicole Mitchell (Jazz/world). Jeudi 6 octobre à 20 h 30. Tarifs 10 à 21 €. Un nouveau projet de l’artiste associé au croisement des cultures africaine et afro-américaine réunies par un langage commun.

- La face cachée de la lune (jazz psychédélique). Mercredi 19 et jeudi 20 novembre à 20 h 30. Tarifs 10 à 21 €. Thierry Balasse offre une version live inédite à l’album révolutionnaire des Pink Floyd : une expérience intense.

- Vincent Peirani et François Salque (Tango). Jeudi 27 novembre à 20 h 30. Tarif 10 €. L’accordéoniste hors-pair et son comparse violoncelliste donnent une nouvelle dimension aux œuvres de Pizazzolla.

- Machado et Liebman (jazz). Vendredi 12 décembre à 20 h 30. Tarif 10 €. Ces deux jazzmen confrontent leurs créations respectives dans un show jubilatoire.





Programmation enfant

- Contes chinois : textes de Chen Jiand Hong mis en scène par François Orsoni (jeune public). Lundi 10 novembre à 20 h 30. Tarif 6 €. Dès 5 ans. Au cours de la narration, l’auteur de ces contes dessine en direct des illustrations mouvantes.

- Lento (jonglage aérien). Vendredi 18 décembre à 20 h 30. Tarif 6 €. Dès 5 ans. Deux acrobates tentent de maîtriser une forêt d’incontrôlables ballons gonflés à l’hélium.

Danse

-Mette Ingvarsten : the Artificial nature project (danse contemporaine). Lundi 8 décembre à 20 h 30. Tarifs 8 à 18 €. Inspirée par la nature et grâce à des effets scéniques judicieux, la chorégraphe recrée sur scène le chaos de la nature.



Pratique. www.hangar23.fr